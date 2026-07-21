ايران تحذر بلغاريا من استضافة الطائرات الحربية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بقائي" صرح اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البلغاري "رومن رادوف" بشأن دراسة طلب أمريكا نشر طائراتها العسكرية في قاعدة "بيزمر" الجوية البلغارية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران، قائلا: أن الحكومة البلغارية تدرك جيدا أن الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، التي تمثل امتدادا للعدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني المستمر منذ 28 شباط/فبراير، تشكل عدوانا صارخا وانتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن أي مشاركة أو تعاون في الإعداد لهذه الهجمات أو تنفيذها يعد تواطؤا في جريمة العدوان وجرائم الحرب.

ولفت متحدث الخارجية إلى التداعيات الخطيرة للعدوان العسكري الصهيو-امريكي على إيران بالنسبة للسلم والأمن والتجارة الدوليين، فضلا عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الإيراني؛ مؤكدا المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول في إدانة هذا العدوان والجرائم المرتكبة.

وأعرب عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء البلغاري؛ مؤكدا أن مجرد إعلانه دراسة طلب الولايات المتحدة الحصول على دعم بلغاريا في حربها غير القانونية ضد الشعب الإيراني يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لبلغاريا، ويناقض مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. وأضاف أن الفقرة (و) من المادة (3) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان تعتبر إتاحة إقليم دولة لاستخدامه من قبل دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة أحد أشكال العدوان.

وأشار "بقائي" إلى العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين إيران وبلغاريا؛ محذرا من أن يمنح البرلمان البلغاري الولايات المتحدة الأمريكية الإذن باستخدام أراضي البلاد وإمكاناتها، بما يجعل بلغاريا شريكة للمعتدين ومرتكبي الجرائم.

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني في مواجهة أي اعتداء أو عمل عدائي، وأن أي طرف يشارك، بأي شكل من الأشكال، في العدوان العسكري على إيران، سيتحمل حتما مسؤولية تبعات ذلك.