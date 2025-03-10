اتفاق في سوريا لدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السلطة السورية أعلنت عن توصل سوريا إلى اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة

وأشارت ان الاتفاق ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية

وأكدت ان الاتفاق ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في كافة المؤسسات بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية وان المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية

وأشارت إلى ان الاتفاق مع قائد قسد ينص أيضاً على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية

كما ينص الاتفاق على:

_ دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، كما تشمل عملية الدمج المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز

_ ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية

_ دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها

_ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري

_ اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي