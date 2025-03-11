سبوتنيك: تسعى إيران روسيا والصين لتعزيز التعاون العسكري بينهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أن وحدات بحرية روسية وصينية وإيرانية، تستعد لبدء مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي، من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء.

وتجسد هذه المناورات مساعي الدول الـ 3 لتعزيز تعاونها العسكري، خاصة في مجال الحروب البحرية، وهو ما يسلط الضوء على حجم الأساطيل الحربية لهذه الدول في 2025، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".

وتمتلك الدول الـ 3 معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى الأقل حجما.

وبينما يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

ويذكر أنه بالأمس أقيم اجتماع إحاطي حول مناورات الحزام الأمني البحري 2025 المشتركة بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للبحرية الإيرانية.

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