القوات البحرية الإيرانية تعقد جلسة إحاطة حول مناورات الحزام الأمني ​​البحري 2025 بحضور روسيا والصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس العمليات البحرية والمتحدث باسم مناورات الحزام الأمني البحري 2025 المشتركة بين إيران والصين وروسيا، الأدميرال مصطفى تاج الديني، في جلسة إحاطة عن المناورات التي أقيمت بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني، والبحرية الصينية والروسية، إن شمال المحيط الهندي هو أحد أهم الممرات المائية في العالم ويلعب دورا هاما في التجارة الدولية. إن إرساء الأمن الكامل للممرات الملاحية في المنطقة المذكورة، وخاصة في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق ملقة ومضيق باب المندب، المعروف بالمثلث الذهبي، يضمن من جهة الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الساحة العالمية، ويتطلب من جهة أخرى التعاون والتقارب بين مختلف القوى البحرية، ولهذا السبب تم وضع هذه المناورة البحرية الثلاثية على جدول الأعمال.

وتابع: "إن مناورات الحزام الأمني البحري 2025 لديه أهمية خاصة لأن المحيط الهندي وبحر عمان يعتبران من المناطق الرئيسية للتجارة العالمية وتمر عبر هذه المنطقة العديد من الدول، وبالتالي فإن الحفاظ على الأمن البحري فيها مهم وحيوي للغاية".

وأكد المتحدث باسم مناورات حزام الأمن البحري 2025 المشتركة: أن الطبيعة المشتركة للتهديدات البحرية والتطورات السياسية بين الحكومات لاتخاذ إجراءات منسقة تسببت في تعاون القوات البحرية مع بعضها البعض أكثر من ذي قبل. ومن الأهداف المهمة لهذه المناورات رفع الجاهزية القتالية وتحقيق الأمن الجماعي وتبادل الخبرات في مجالات الإغاثة والإنقاذ ومكافحة الإرهاب والقرصنة.

وأوضح الادميرال تاج الديني أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق التنسيق الكامل فيما يتعلق بسيناريو وتنظيم القتال ومراحل التنفيذ والدعم والاتصالات والسلامة والأمن البحري. ومن المتوقع أن تتضمن هذه المناورات سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك مساعدة السفن في حالات الضيق، وتنفيذ تدابير الإغاثة والطبية، وعمليات البحث والإنقاذ، وإرساء أمن الشحن والاتصالات، والحفاظ على الأمن البحري. وفي تنفيذ السيناريوهات المذكورة أعلاه، تم التخطيط أيضًا لتمارين مختلفة لتعزيز التنسيق والمهارات الجماعية.

وأضاف: "آمل أن نتمكن من إجراء المراحل المختلفة من التخطيط وتنفيذ هذه المناورات البحرية الثلاثية على النحو المرغوب والمناسب بحضوركم النشط وتحقيق كافة الأهداف المحددة مسبقًا".

وأخيرا، أطلب منكم جميعا، قادة ومسؤولي المناورات، التنسيق الكامل لتنفيذ السلسلة والسيناريوهات المخطط لها، ووضع السلامة فوق كل الاعتبارات الأخرى على رأس جدول أعمالكم. أتمنى لجميع الوحدات المشاركة سماء صافية وبحر هادئ ورياح مناسبة.

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