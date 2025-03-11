السفير البولندي لدى طهران يؤكد على تنمية التبادلات العلمية مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت نائبة رئيس جامعة طهران للشؤون الدولية "إلهام أمين زاده"، سفير بولندا في طهران وناقشا إمكانية توسيع العلاقات بين جامعات البلدين.

وأكد مارسين ويلتشيك، على تنمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ورحب بتنمية العلاقات الأكاديمية والتبادلات العلمية بين البلدين.

وكان عقد مؤتمرات مشتركة، خاصة حول تاريخ إيران وبولندا، والتأكيد على وجود اللاجئين البولنديين في إيران، والتعريف بالسينما البولندية، وتبادل الأساتذة والطلاب، وعقد ورش عمل تعليمية مشتركة من المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع.

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