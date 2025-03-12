تحطيم الرقم القياسي: 75 ألف طالب يسجلون للقاء قائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي حديثه عن نتائج دعوة تسجيل الطلاب لحضور اللقاء مع القائد، التي تم الإعلان عنها في الأيام الماضية، أشار مهدى عباسي مهر، مدير الشؤون السياسية في مكتب تمثيل مقام معظم القيادة في الجامعات، إلى أنه "للسنة الثانية على التوالي، دعونا الطلاب من خلال دعوة عامة للتسجيل والمشاركة في اللقاء الرمضاني مع قائد الثورة".

وأضاف: "تم الإعلان رسميًا عن دعوة اللقاء الرمضاني مع قائد الثورة وتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة في البلاد ووسائل الإعلام الطلابية. كان لدى الطلاب فرصة للتسجيل والمشاركة في القرعة لمدة 6 أيام، حيث سجل حوالي 75 ألف طالب في هذه الدعوة، وتم إدخال أكثر من 32 ألف رسالة في النظام المعلن، مما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا مقارنة بالدعوة السابقة. وبعد انتهاء فترة التسجيل، تم السعي لضمان مشاركة الجامعات المختلفة والمناطق المتنوعة من جميع أنحاء البلاد في القرعة".

وفيما يتعلق بتفاصيل الإحصائيات وآراء الطلاب المسجلة، قال: "تم طرح أولويات الاقتصاد الوطني، ورؤية التعليم العالي، وتعزيز العلوم في البلاد، والتحول في التعليم العالي، وعلاقة الصناعة بالجامعة، وموضوع سوق العمل، خاصة من قبل طلاب الدراسات العليا".

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