ايران والأمم المتحدة توقعان وثيقة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة تلوث الهواء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت نائبة مدير البيئة البشرية في منظمة حماية البيئة الايرانية "صديقة ترابي"، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "آيشاني مداغانغودا"، وثيقة تنص على تعزيز القدرات الوطنية الإيرانية في مجال مكافحة تلوث الهواء، بالاستناد على التقنيات الذكية وتطوير الأطر السياسية.

وقالت السيدة "ترابي" خلال مراسم التوقيع على هذه الوثيقة : لقد عقدنا اجتماعات مثمرة مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما حققنا في الماضي تعاونا في مجالات مختلفة مع هذه المنظمة، ولكننا نسعى في غضون الفترة الراهنة إلى تركيز على حل المشاكل المتعلقة بالبيئة من خلال هذا التعاون.

وأضافت المسؤول الايرانية : ان قضايا مثل تلوث الهواء، والنفايات، وإدارة الموارد المائية، والغبار، والتغير المناخي، هي من بين القضايا التي يمكننا من خلالها توسيع أنشطتنا والإفادة من الموارد المالية الدولية، حيث تقرر أن يكون هناك تعاون وثيق فيما بيننا بهذا الصدد.

وتابعت : كما نأمل بأن يتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من القيام بهذا الدور المكمل، وبما يتيح لنا امكانية ترسيخ التعاون في خمس مدن رئيسية، والتي يشكل تقييم وضع التلوث فيها أمرا مهما بالنسبة الينا.