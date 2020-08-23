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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٨ ص

تعاون إيراني- دولي لإنعاش مستنقع "هامون" جنوب شرق البلاد

تعاون إيراني- دولي لإنعاش مستنقع "هامون" جنوب شرق البلاد

اطلقت مؤسسة حماية البيئة الايرانية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والاتحاد الاوروبي مشروعا مدته 5 سنوات يهدف الى انعاش مستنقعات هامون بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوبي شرق البلاد.

وفي هذا المشروع، يعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشريك التنفيذي للاتحاد الاوروبي ويدير الميزانية كما تدير موسسة حماية البيئة الإيرانية وفريق ادارة المشروع المتخصص الاعمال التنفيذية.

وقال مساعد رئيس موسسة حماية البيئة الايرانية في تصريح له يوم السبت ان مشروع احياء مستنقعات هامون يشكل فرصة ثمينة للبلاد، وخاصة لمحافظة سيستان وبلوجستان لتحسين الظروف المعيشة والاقتصادية للمجتمعات المحلية وخفض ظاهرة الغبار والاتربة فيها فضلا عن احياء اكبر النظم البيئية للمستنقعات بالاعتماد على الخبرات والتجارب المحلية والدولية.

رمز الخبر 1906895

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