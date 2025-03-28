غريب آبادي: الكيان الصهيوني لا يزال منبوذاً عند جميع شعوب العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم غريب آبادي، خلال مسيرة يوم القدس: إن المشاركة الواسعة للشعب في مسيرة يوم القدس لها رسالتان مهمتان: الرسالة الأولى هي أن مبدأ القدس الشريف لا يزال حياً، و مبدأ دعم المظلومين في العالم كما قال وأكد الإمام الخميني (رحمه الله)، لا يزال حياً.

وأضاف: "الرسالة الثانية هي أن الكيان الصهيوني لا يزال منبوذا، وهذه الكراهية ليست موجودة فقط بين الشعوب الإسلامية، بما في ذلك أمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل أيضاً بين شعوب البلدان الأخرى". بعد الجرائم الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر، شهدنا الرأي العام العالمي من مختلف الجنسيات والأديان يعارض الاحتلال، وهو تطور غير مسبوق.

وقال نائب وزير الخارجية: "يجب على الكيان الصهيوني وأنصاره أن يتلقوا الرسالة بأن هذا الكيان ليس له أي مكانة أو شرعية في حياته وموته، وهذه قضية مهمة للغاية". ونأمل أن نشهد من خلال هذه الوحدة العالمية للرأي العام الدولي تدمير هذا الكيان المنبوذ في أسرع وقت ممكن.

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