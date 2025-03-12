إنتهاء مناورات الحزام الأمني البحري2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس العمليات البحرية، الادميرال مصطفى تاج الديني اعلن انتهاء مناورات الأمن البحري المشتركة 2025 بين إيران والصين وروسيا، باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية "جماران" في منطقة شمال المحيط الهندي.

وقد قامت جميع السفن المشاركة في المناورات من بحرية الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية لروسيا والصين، باستعراض أمام المدمرة جماران الإيرانية وبذلك اختتم مناوارات الحزام الأمني البحري 2025.

وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المدمرات "جماران" و"الوند" و"بايندر" والفرقاطات "نيزه" و"كناوه" و"نايبند" و"بهركان"، والسفن التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك سفينة الحراسة "شهيد صياد شيرازي" وفرقاطة "شهيد روحي" وفرقاطة "شهيد محمودي".

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