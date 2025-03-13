قائد بحرية الجيش الايراني يزور مدمرات الصين وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام مناورات حزام الأمن البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين، زار قائد البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني الوحدات المشاركة في المناورات من البلدين استجابة لدعوة من قادة الأسطولين الروسي والصيني.

زار الأدميرال الإيراني أمير المدمرة الروسية "تسيدي زهابوف" وخلال زيارته لمختلف أقسام المدمرة اطلع على قدرات ومرافق هذه الوحدة وتحدث مع طاقمها.

بعد ذلك قام قائد القوات البحرية بزيارة المدمرة "باوتو" للصين وأجزاء مختلفة من الوحدة.

كما عقد اجتماع لمراجعة وتقييم أداء الوحدات في المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين بمشاركة قادة الوحدات المشاركة في المناورات.

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