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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٣٠ ص

قائد بحرية الجيش الايراني يزور مدمرات الصين وروسيا

قائد بحرية الجيش الايراني يزور مدمرات الصين وروسيا

قام قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الادميرال شهرام ايراني، بدعوة من قادة الأسطول الروسي والصيني، بزيارة الوحدات المشاركة في المناورات المشتركة للحزام البحري 2025 بين إيران وروسيا والصين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام مناورات حزام الأمن البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين، زار قائد البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني الوحدات المشاركة في المناورات من البلدين استجابة لدعوة من قادة الأسطولين الروسي والصيني.

زار الأدميرال الإيراني أمير المدمرة الروسية "تسيدي زهابوف" وخلال زيارته لمختلف أقسام المدمرة اطلع على قدرات ومرافق هذه الوحدة وتحدث مع طاقمها.

قائد بحرية الجيش الايراني يزور مدمرات الصين وروسيا

بعد ذلك قام قائد القوات البحرية بزيارة المدمرة "باوتو" للصين وأجزاء مختلفة من الوحدة.

كما عقد اجتماع لمراجعة وتقييم أداء الوحدات في المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين بمشاركة قادة الوحدات المشاركة في المناورات.

/انتهى/

رمز الخبر 1955494
جواد ماستری فراهانی

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