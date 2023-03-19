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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٣:٢٨ م

بعد انتهاء المناورات ... الأدميرال إيراني يتفقد المدمرات الصينية والروسية

بعد انتهاء المناورات ... الأدميرال إيراني يتفقد المدمرات الصينية والروسية

يتفقد قائد البحرية الايرانية الادميرال ايراني بدعوة من قادة الأسطولين الروسي والصيني، الوحدات المشاركة من البلدين في مناورات الحزام البحري المشترك لعام 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام الأدميرال شهرام الإيراني قائد البحرية الإيرانية، بتفقد الوحدات المشاركة من الصين وروسيا تلبية لدعوة قادة الأسطول الروسي والصيني، بعد انتهاء فترة المناورات المشتركة للحزام البحري لإيران وروسيا والصين.

وتفقد الادميرال إيراني خلال هذه الزيارة المدمرة الروسية "جورشكوف" أثناء زيارته لأجزاء مختلفة من هذه المدمرات، واطلع على إمكانيات هذه الوحدة وتحدث مع طاقمها.

وبدعوة من قائد الوحدة الصينية المشاركة في مناورات الحزام البحري المشترك لعام 2023 ، تفقد قائد البحرية العسكرية أيضًا أجزاء مختلفة من المدمرة "ناننينغ".

وبحضور قادة الوحدات المشاركة في المناورات المشتركة لإيران وروسيا والصين، تم عقد اجتماع مراجعة وتقييم للوحدات المشاركة في هذه المناورات.

/انتهى/

رمز الخبر 1931660

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