بعد انتهاء المناورات ... الأدميرال إيراني يتفقد المدمرات الصينية والروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام الأدميرال شهرام الإيراني قائد البحرية الإيرانية، بتفقد الوحدات المشاركة من الصين وروسيا تلبية لدعوة قادة الأسطول الروسي والصيني، بعد انتهاء فترة المناورات المشتركة للحزام البحري لإيران وروسيا والصين.

وتفقد الادميرال إيراني خلال هذه الزيارة المدمرة الروسية "جورشكوف" أثناء زيارته لأجزاء مختلفة من هذه المدمرات، واطلع على إمكانيات هذه الوحدة وتحدث مع طاقمها.

وبدعوة من قائد الوحدة الصينية المشاركة في مناورات الحزام البحري المشترك لعام 2023 ، تفقد قائد البحرية العسكرية أيضًا أجزاء مختلفة من المدمرة "ناننينغ".

وبحضور قادة الوحدات المشاركة في المناورات المشتركة لإيران وروسيا والصين، تم عقد اجتماع مراجعة وتقييم للوحدات المشاركة في هذه المناورات.

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