قائد برية الجيش: مستعدون للرد على أي تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد كيومرث حيدري اليوم الخميس في تصريحات صحفية حول حالة جاهزية القوات البرية: "في الوقت الحالي، يتمركز 11 لواء من لواءاتنا على الحدود، وذلك بفضل التفوق الاستخباراتي وخلق الأمن المستدام لبلدنا".

وأضاف: "تدار هذه الألوية الـ11 من قبل أفراد وموظفين وتتمتع بروح معنوية عالية جدًا. ونأمل أن تستمر هذه الروح السامية وتتمكن القوات البرية من الرد على أي تهديد في الوقت المناسب".

وأكد قائد برية الجيش: "واجب الجيش هو تقوية نفسهو"، وقال عن مهام القوات البرية في مواجهة التهديدات: "قال قائد الثورة الإسلامية إنه يجب أن نكون على أهبة الاستعداد دائمًا للرد على التهديدات، وقد استثمرت القوات البرية وخططت بناءً على هذا المرسوم. لم تكن بلادنا خالية من التهديدات أبدا، لكن ما منعنا من الشعور بالتهديد هو الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة، وهو ما يمثل تحقيق الردع. أي عدو يفكر في مهاجمة بلادنا في أعنف خيالاته سوف يندم على ذلك ويتخلى عن خططه عندما يقوم بتقييم الجاهزية القتالية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفيما يتعلق بتحديث أسلحة القوات البرية، قال: "يجب أن تتمتع أسلحتنا بمواصفات دقيقة وذكية وقابلة للربط الشبكي. وبناءً على ذلك، ينصب تركيزنا المحلي على شبابنا وصناعاتنا الخاصة وتعمل وزارة الدفاع ومنظمة أبحاث القوات البرية وقوات أخرى في هذا الاتجاه".

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