جلالي يناقش مع بوغدانوف اخر تطورات القضايا الإقليمية وخاصة سوريا وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر تقرير للسفارة الإيرانية في موسكو مساء الخميس أنه تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة سوريا وفلسطين.

وفي الختام، أكد الجانبان على ضرورة التواصل والحوار المستمر بشأن قضايا غرب آسيا.

وكان السفير الإيراني في روسيا قد التقى يوم الخميس أيضًا مع سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي للعلاقات مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية والتعاون مع دول بريكس والأمن الدولي.

وفي هذا اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في المحافل الدولية لتعزيز العمليات متعددة الأطراف والالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين المتفق عليها دوليا، فضلا عن دعم المبادرات المشتركة في مجال الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وأشار جلالي وبوغدانوف إلى أهمية "الدبلوماسية" كأداة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وأكدا على استخدام الدبلوماسية لمنع الاتجاهات المسببة للأزمات والسيطرة على الأزمات الدولية الحالية.

/انتهى/