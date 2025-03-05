إيران توقع اتفاقية مع روسيا لتطوير صادرات الخدمات الهندسية لصناعة طيرانها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السفارة الإيرانية في موسكو، فإن الزيارة جاءت بهدف تطوير التعاون في مجال الطيران بين البلدين ومواصلة إبرام اتفاقية ثنائية في مجال المعايير ومؤهلات الطيران ومعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

وبناء على هذه الاتفاقية، ومن خلال قبول معايير الطيران الخاصة بكل طرف، سيفتح الطرفان الطريق أمام تطوير تصدير الخدمات التقنية والهندسية من قبل الشركات الإيرانية إلى روسيا.

كما استضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا كاظم جلالي الوفد مساء الثلاثاء، وبحث الطرفان وتفاوضا بشأن تعزيز مستوى التعاون بين إيران وروسيا في مجال صناعة الطيران.

وفي وقت سابق، قال رئيس وكالة الطيران الفيدرالية الروسية، في إشارة إلى إصلاح وصيانة عدد من طائرات الركاب التابعة لبلاده في إيران: "جودة عمل الشركات الإيرانية في هذا المجال ممتازة".

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