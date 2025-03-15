المانيا تخطط لاتفاق سري مع دمشق لإعادة اللاجئين السوريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحيفة نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية إنّ "فايسر تتواصل مع الحكومة الانتقالية في سوريا لمناقشة قضايا عودة اللاجئين السوريين"، مضيفاً أنّهم "لا يرغبون في الإعلان عن أي خطط سفر محددة بشأن اللاجئين السوريين".

ووفقاً لبحث أجرته صحيفة "بيلد"، فإنّ نحو 974 ألف مواطن سوري في ألمانيا متأثرون بشكلٍ كبير بالمفاوضات المرتقبة.

ويرى مقرّبون من وزير الهجرة الألماني، بيرند كروسر أنّ السوريين السنّة يجب أن يفقدوا وضع الحماية الممنوح لهم في ألمانيا على المدى المتوسط، لأنّهم لا يتعرّضون للاضطهاد من قِبل الجولاني

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "سوريا تطلب مساعدات تنموية ألمانية، والحكومة الألمانية تطالب بانتخابات حرة في سوريا".

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