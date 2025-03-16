مصدر يمني: ننتقل إلى مراحل جديدة في دعم غزة كرد مباشر على العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد المصدر، على أن "لا مرور للسفن الإسرائيلية من النطاق البحري"، الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية، مؤكداً وجود حصار حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي.

وجدّد تأكيد موقف صنعاء الداعم لغزة، مشدداً على أنّ "اليمن سيواصل هذا الدعم، مهما كانت التطورات المقبلة"، وموضحاً أنّ العدوان "يثبت فعالية خيارات اليمن في مواجهة الكيان الإسرائيلي والداعمين له، مهما كانت التحديات".

وبيّن أنّ الغارات التي تشنّها الولايات المتحدة على اليمن "تمثّل رسالةً واضحةً من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى اللوبي الصهيوني، مفادها أنّها مستعدة لحماية إسرائيل بكل الوسائل الممكنة".

وعلّق المصدر على التصريحات التي أدلى بها ترامب بشأن اليمن وحركة أنصار الله، والتي قال فيها إنّ "على القوات المسلحة اليمنية وقف عملياتها فوراً"، مؤكداً أنّها "تصريحات جوفاء".

وتساءل المصدر اليمني الرفيع عن مدى تأثير هذه التصريحات في إرادة اليمن، الذي "لم يرعبه وجود 4 حاملات طائرات أميركية، مصحوبةً بعشرات المدمرات وفخر الطيران الأميركي".

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