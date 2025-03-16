روسيا تدين العدوان الامريكي على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الخارجية الروسية: "جرت محادثة هاتفية بمبادرة من الجانب الأمريكي بين وزير الخارجية لافروف ونظيره الأمريكي روبيو أبلغ خلالها الجانب الأمريكي روسيا ببدء عملية عسكرية أمريكية ضد انصار الله بمنطقة البحر الأحمر".

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف "أكد ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة من جميع الأطراف، وأهمية الدخول في حوار سياسي للتسوية ومنع إراقة الدماء".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره للجيش الليلة الماضية بإطلاق عملية عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بشن "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

وأكدت انصارالله أن الغارات الأمريكية على اليمن هي "عدوان سافر على دولة مستقلة"، وأن "تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة"، مشيرين إلى أن "استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي"، وهو ما لن يثنيهم عن مساندة غزة بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى.

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