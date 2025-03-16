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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٤ ص

إيران تدين بشدة العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن

إيران تدين بشدة العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن

أدانت وزارة الخارجية الاعتداء العسكري الأمريكي البريطاني على اليمن، واصفةً إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي، ومؤكدةً أنه يأتي في سياق دعم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين واستمرار الاحتلال في فلسطين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" عن إدانته للاعتداء العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي التي تحظر استخدام القوة وتحترم سلامة الأراضي وسيادة الدول.

وأكد المتحدث أن هذا الاعتداء العسكري المشترك ضد الشعب اليمني المقاوم يأتي في إطار الدعم المستمر من قبل هذين البلدين لجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولة قمع أي شكل من أشكال التضامن والدعم لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأشار إلى أن جذور انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا تعود إلى استمرار القتل والاحتلال في فلسطين المحتلة، وهو ما يتواصل بدعم كامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى، مما يضع السلام والأمن الإقليمي والدولي في خطر غير مسبوق.

/انتهى/

رمز الخبر 1955582
یاسر المصری

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