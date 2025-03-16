امام جمعة بغداد: زيارة وزير خارجية سوريا إلى العراق تنجيس الأرض الطاهرة المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الموسوي في بيانه: "تلقيت ببالغ القلق والألم نبأ زيارة وزير خارجية سوريا إلى أرضنا الطاهرة، وتسائل "بأي وجه سنواجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) يوم القيامة ونحن لم نمنع هذه الكارثة."

وأضاف مخاطبًا رئيس الوزراء وقادة الإطار التنسيقي: "ليخلوا كل واحد منكم مع نفسه ويفكر بشكل جاد وجاد جداً ماذا تجيبون الشهداء من شيعة امير المؤمنين (ع) الذين قتلهم الجولاني واصحابه المجرمون في العراق، ولبنان، وسوريا؟، مؤكدا اني اخاف عليكم ان يقول لكم إمام الزمان والمكان والدنيا الحجة بن الحسن (عج) انكم لا تستحقون الدعم ولا العطف ولا الدعاء، فكيف بكم اذا كان شفيعكم خصمكم يوم القيامة؟

وتابع الموسوي: "فباي وجه سوف تزورون بعد هذا اليوم ضريح امير المؤمنين (ع) في النجف او الحسين سيد الشهداء (ع) في كربلاء؟، اللهم اشهد انّي كمسلم شيعي ليس عندي قدرة وقوة في مواجهة هذا الحدث الخطب إلا بالاعلان البراءة من هؤلاء المجرمين."

ودعا الموسوي جميع المسلمين في العراق إلى إعلان براءتهم من هذا الفعل الشنيع، محذرًا من أن من لم يفعل ذلك يكون شريكًا في جريمة تنجيس الأرض الطاهرة.