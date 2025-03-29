امام جمعة بغداد محذرا للاحتلال: على الحكومة العراقية ان تكون على إستعداد لمواجهة أعدائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الموسوي أن الامام الخميني (رض) لم يكن يرى قضية فلسطين بأنها قضية قومية وإنما كان يراها قضية إسلامية لأنه هناك توجد مقدسات المسلمين والقدس هي القبلة الأولى للمسلمين.

وتابع امام جمعة بغداد قائلا: الصهاينة لم يقتنعوا باحتلال فلسطين ولذلك بمجرد ما حصلوا على امكانات تسليحية أقدموا على احتلال باقي الأراضي الفلسطينية واحتلوا صحراء سيناء والجولان السوري.

وانتقد السيد الموسوي تخاذل الدول العربية، قائلا: بعض حكام الدول العربية يظنون أنهم لو لم يحاربوا الكيان الصهيوني سوف يبقون بمنأى عن أطماعه لكنهم اليوم يشاهدون التوسع الإسرائيلي في المنطقة حيث احتل هذا الكيان المجرم اجزاء جديدة من سوريا.

وأوضح أن هذا الكيان التوسعي لا يمكنه أن يرضى بمنطقة دون منطقة فعندما يجد الفرصة مؤاتية يقوم باحتلال الأراضي الأردنية والسعودية والمصرية واللبنانية ولا يرى رادعا أمامه.

وأكد أن منهج الاستسلام الذي نشاهده من حكام العرب ينبئ بأمور سيئة جدا، موضحا وفق هذا المنهج سنرى خلال الفترة القادمة العلم الإسرائيلي يرفرف في بغداد وباقي العواصم العربية.

وطالب سلطات العراق بأن يدرسوا الواقع ويعدو العدة للحرب مع الكيان الصهيوني لأن هذا الكيان كشف عن أنيابه مؤخرا باحتلال أجزاء من سوريا ويعلن مرارا وتكرارا بضرورة توسيع أراضيه.

وانتقد السيد الموسوي الشعارات الطائفية التي رفعت خلال مباراة رياضية في الأردن ضد الشعب العراقي والمعاملة السيئة التي واجهها الجمهور العراقي هناك، قائلا: نحن في العراق نؤمن النفط للأردن وندفع له الكثير من امكانات العراق بالمجان وهؤلاء يتعاملون معنا بهذا الاسلوب المسيء.

وختم خطبة صلاة الجمعة قائلا: نحن في الحرب الأخيرة خسرنا الكثير من القادة في لبنان لكننا لم نخسر الحرب ومازالت لنا القدرة الكافية على المقاومة إننا سننتصر على أعدائنا بإذن الله تعالى.

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