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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص

دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك

روي عن ابن عباس عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لصيام كلّ يوم من شهر رمضان فضلاً كثيرا،ً وذكر لكلّ يوم منه دعاء، واليكم دعاء اليوم السادس عشر لشهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله دعاء لليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك وهو فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

" اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَ حُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَ نَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ" .

/انتهى/

رمز الخبر 1955617

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