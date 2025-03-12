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١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ م

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك

روي عن ابن عباس عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لصيام كلّ يوم من شهر رمضان فضلاً كثيرا،ً وذكر لكلّ يوم منه دعاء، واليكم دعاء اليوم الحادي عشر لشهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله دعاء لليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك وهو فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

" اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ، وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ" .

/انتهى

رمز الخبر 1955460

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