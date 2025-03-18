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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:١٥ ص

عراقجي يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي

عراقجي يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو، على توسيع العلاقات الثنائية والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أشار خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو، إلى العلاقات الجيدة والمتنامية بين إيران وروسيا في كافة المجالات، مؤكداً على جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

ولفت أيضا إلى الاجتماع الثلاثي الأخير لنواب وزراء خارجية إيران وروسيا والصين في بكين واعتبر استمرار المشاورات الثلاثية بشأن القضايا الدولية المهمة لتأمين المصالح المشتركة وحماية سيادة القانون على المستوى الدولي، وأشاد بالدور البناء لروسيا والصين في هذا الصدد.

من جانبه أشار نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو إلى العلاقات القوية بين روسيا وإيران، مؤكداً على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين على مختلف المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1955653
شیرین سماره

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