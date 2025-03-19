حركة تأميم صناعة النفط في إيران 1951..الذكرى الـ 74 لإلغاء الامتيازات البريطانية بشأن النفط

وكالة مهر للأنباء: تم تأميم صناعة النفط الإيرانية اثر جهود حركة داخل البرلمان الإيراني للسيطرة على صناعة النفط التي كانت تهيمن عليها المصالح الأجنبية وتديرها شركات خاصة.

محمد مصدق، رئيس وزراء إيران آنذاك وعضو البرلمان الإيراني عن الجبهة الوطنية، قاد الحركة التي أدت إلى إنشاء حكومة ديمقراطية والسعي لتحقيق السيادة الوطنية الإيرانية.

جشع القوى الغربية للنفط الإيراني

شاركت الشركات الغربية في استخراج النفط في إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط منذ أن أصبح الاستخراج ممكنًا من الناحية الفنية والمالية. وسعت الحركة إلى قطع يد بريطانيا التي كانت تستغل النفط الإيراني وتعيد جزءًا صغيرًا منه إلى البلاد.

كان تأميم صناعة النفط بمثابة رد فعل على التنازلات التالية التي قدمتها إيران للقوى الأجنبية: امتياز رويتر عام 1872، وامتياز دارسي، واتفاقية عام 1933 بين الحكومة الإيرانية وشركة النفط الإيرانية، وعقد الغاز-جولشايان.

منذ عام 1949 فصاعدًا، زادت المشاعر المؤيدة لتأميم صناعة النفط الإيرانية. وفي عام 1949، وافق المجلس على خطة التنمية الأولى (1948-1955)، التي دعت إلى تنمية زراعية وصناعية شاملة للبلاد. تم إنشاء منظمة الخطة لإدارة البرنامج، الذي كان من المقرر أن يتم تمويله إلى حد كبير من عائدات النفط. ومع ذلك، كان الإيرانيون ذوو الوعي السياسي يدركون أن الحكومة البريطانية تحصل على إيرادات أكثر من فرض الضرائب على صاحب الامتياز، شركة النفط الأنجلو-إيرانية (AIOC - شركة النفط الأنجلو-فارسية سابقًا)، أكثر مما تجنيه الحكومة الإيرانية من الإتاوات.

برزت قضية النفط بشكل بارز في انتخابات المجلس في عام 1949، وكان القوميون في المجلس الجديد مصممين على إعادة التفاوض بشأن اتفاقية AIOC. في نوفمبر 1950، رفضت لجنة المجلس المعنية بشؤون النفط، برئاسة مصدق، مسودة اتفاقية عرضت فيها الشركة الإيرانية للنفط على الحكومة شروطًا محسنة قليلاً.

عندما عرضت AIOC أخيرًا تقاسم الأرباح بنسبة خمسين بالمائة في فبراير 1951، انتشرت المشاعر المؤيدة لتأميم صناعة النفط على نطاق واسع.

الدكتور محمد مصدق؛ رمز القومية الإيرانية والنضال ضد الإمبريالية

كان محمد مصدق نجل مسؤول عام إيراني نشأ كعضو في النخبة الحاكمة في إيران. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لوزان في سويسرا ثم عاد إلى إيران عام 1914 وعُين حاكماً عاماً لمحافظة فارس المهمة. بقي في الحكومة بعد وصول رضا خان إلى السلطة عام 1921 وشغل منصب وزير المالية ثم وزيرًا للخارجية لفترة وجيزة. تم انتخاب مصدق لعضوية المجلس (البرلمان) في عام 1923. وعندما تم انتخاب رضا خان شاهًا في عام 1925، عارض مصدق هذه الخطوة واضطر إلى اعتزال الحياة الخاصة.

عاد مصدق إلى الخدمة العامة في عام 1944، بعد تنازل رضا شاه قسريًا عن العرش في عام 1941، وتم انتخابه مرة أخرى لعضوية المجلس. كان مدافعًا صريحًا عن القومية، وسرعان ما لعب دورًا رائدًا في المعارضة الناجحة لمنح الاتحاد السوفيتي امتيازًا نفطيًا لشمال إيران على غرار الامتياز البريطاني الحالي في جنوب إيران.

وقد بنى قوة سياسية كبيرة، استناداً إلى حد كبير على دعوته إلى تأميم امتيازات ومنشآت شركة النفط الأنجلو-إيرانية المملوكة لبريطانيا في إيران. وفي مارس 1951، أقر المجلس قانون تأميم النفط، ونمت قوته إلى درجة أن الشاه محمد رضا شاه بهلوي اضطر فعليًا إلى تعيينه رئيسًا للوزراء.

مصادقة البرلمان الإيراني على اتفاقية تأميم النفط

كان يتألف المجلس السادس عشر أنذاك من بعض أعضاء الجبهة الوطنية مثل مصدق. وقد سعى مصدق إلى تدقيق وثائق شركة النفط الإيرانية (AIOC)، للتحقق من أن شركة النفط الإيرانية (AIOC) كانت تدفع الإتاوات المتعاقد عليها لإيران، والحد من سيطرة الشركة على احتياطيات النفط الإيرانية. رفضت شركة النفط الإيرانية التعاون مع الحكومة الإيرانية. في نوفمبر 1950، تم عرض رفض اتفاقية النفط التكميلية من قبل لجنة النفط في المجلس التي يرأسها مصدق. وعارض رئيس الوزراء في ذلك الوقت، الحاج علي رازمارا، هذا الإجراء.

في 7 مارس 1951، قُتل رازمارا على يد خليل طهماسيبي، عضو فدائي الإسلام. بعد وفاة رازمارا، بدأ المجلس عملية تأميم صناعة النفط الإيرانية. وفي 15 مارس 1951، أقر المجلس تشريعًا لتأميم صناعة النفط بأغلبية الأصوات. في 17 مارس، تحقق المجلس من تأميم صناعة النفط الإيرانية وتم تأميم شركة النفط الإيرانية الإيرانية.

آية الله كاشاني؛ نموذج لرجال الدين العاملين في التنمية السياسية

تظهر الوثائق التاريخية أن آية الله كاشاني لعب دورًا مهمًا وفريدًا في النضال من أجل تأميم صناعة النفط وله حق كبير على الأمة الإيرانية حيث مهد الطريق لحرية مصادر الطاقة التي وهبها الله في إيران. .

وثار آية الله كاشاني ضد الحكومة غير الكفؤة وعارض تصديق المجلس على إبرام عقود النفط مع القوى الاستعمارية، وخاصة بريطانيا. حتى أنه كتب رسالة إلى الأمم المتحدة.

وفي احتجاج شديد على إجراءات شركة النفط البريطانية، أعلن آية الله كاشاني وعدد من المشرعين عن إلغاء العقد مع الكونسورتيوم البريطاني. لكن النظام العميل، بناء على طلب من أسياده في لندن، اعتقل آية الله كاشاني وأرسله إلى المنفى.

وكان رئيس الوزراء محمد مصدق، مستلهماً نضالات آية الله كاشاني ومدعوماً من الشعب، يؤكد في كثير من الأحيان على أن الإيرانيين يجب أن يديروا ويستغلوا مواردهم النفطية. أخيرًا، تم تأميم صناعة النفط الإيرانية في عام 1951، وقررت حكومة مصدق، على الرغم من المؤامرات والعرقلة، تنفيذ القانون اعتبارًا من أبريل 1951.

تداعيات تأميم النفط و مؤامرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتخطيط للإنقلاب على حكومة مصدق 1953

قامت شركات النفط البريطانية برد فعل على تأميم أصولها النفطية بسحب موظفيها الفنيين. وانخفض إنتاج النفط إلى مستويات قريبة من الصفر. وجمدت الحكومة البريطانية الأصول المالية للحكومة الإيرانية في جميع أنحاء العالم وفرضت حظرا على شراء النفط الإيراني.

في عام 1953، بعد الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة في إيران، حاول الشاه رضا بهلوي إقالة مصدق من منصب رئيس الوزراء. كانت هناك احتجاجات عامة عنيفة وغادر الشاه إيران، بعد الإطاحة به على ما يبدو. لكن الحكومتين الأمريكية والبريطانية، بالتعاون مع الضباط العسكريين الذين طردهم مصدق، نظمت انقلابًا وقامت بدفع حشود من الشوارع للتظاهر ضد مصدق، ثم تولى الجيش السيطرة باسم الحفاظ على النظام العام. عاد الشاه إلى إيران وسيطر على الحكومة. حوكم مصدق وأدين بتهمة الخيانة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات والإقامة الجبرية لبقية حياته.

كان الانقلاب البريطاني الأمريكي في أغسطس 1953 ضد حكومة مصدق بمثابة مؤامرة أخرى دبرها أعداء الأمة الإيرانية. بعد الانقلاب، دخلت شركات النفط العملاقة المختلفة، مثل بريتيش بتروليوم، وشل، ومؤسسة نفط الخليج، وتكساكو، ساحة نهب النفط الإيراني وتشكيل كونسورتيوم جديد. ومع بدء عمل الكونسورتيوم، كانت أنشطة الحكومة الإيرانية وشركة النفط الوطنية الإيرانية محدودة. حيث قرر أعضاء الكونسورتيوم معدل الإنتاج وسعر النفط دون تدخل الحكومة الإيرانية باعتباره العامل الرئيسي الذي يجب أن يحدد إيرادات البلاد. وهكذا كان مصير النفط الإيراني حتى انتصار الثورة الإسلامية التي قطعت أيدي ناهبي خيرات البلاد.

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