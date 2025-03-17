نائب رئيس الجمهورية : نستطيع بالدبلوماسية الثقافية احباط مخطط "رهاب ايران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الجمهورية الاول خلال تراسه، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التخطيط لمعرض طاقات ايران التصديرية (ايران اكسبو)؛ حيث نوه بضرورة تجسيد اعلى مستوى من الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية والسياسية عبر هذا الحدث، واعطاء رسالة واضحة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية الى القادة وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين لدى البلدان الاخرى بشان قدراتنا الاقتصادية والمنجزات القائمة على المعرفة في البلاد.

وتابع عارف : ان معرض ايران اكسبو، من شانه ان يتابع الاهداف والستراتيجية المرجوة للجمهورية الاسلامية في القطاعين التجاري والاقتصادي؛ مبينا، ان "ستراتيجية حكومة الوفاق الوطني ستكون اكثر جدية مما كانت عليه، فيما يخص التنمية الاقتصادية والتجارية".

كما تطرق عارف الى عضوية ايران بصفة مراقب في اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي، وايضا حضورها الفاعل في التكتلات والاتفاقيات الاقليمية؛ مؤكدا بان هذه الرؤية تنطلق من سياسات الحكومة الرابعة عشرة في ايران لتعزيز التعاون مع دول الجوار والدول التي تجمعنا بها مصالح مشتركة، وبما يتيح فرصا مواتية لرجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص والتجار الايرانيين مع سائر الدول الاقليمية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية على توسيع العلاقات بين ايران والدول الافريقية؛ واصفا القارة السوداء انها عبارة عن سوق جديدة ينبغي متابعة الستراتيجية الهادفة الى تطوير التعاون معها "بقوة" خلال معرض ايران اكسبو المقبل.