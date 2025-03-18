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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص

رضائي: ترامب أدخل نفسه بمقامرة غير محسوبة بعدوانه على اليمن

رضائي: ترامب أدخل نفسه بمقامرة غير محسوبة بعدوانه على اليمن

أعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن ترامب ترك السلام على الورق في أوكرانيا، وحلم ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وخطة احتلال قناة بنما غير مكتملة، وقام بمقامرة غير محسوبة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، كتب على صفحته على منصة إكس، أن الرئيس الأمريكي الذي قدم نفسه على أنه رجل سلام مسالم ويعارض لحرب، فيما شن أول حرب غير شرعية وقاسية ضد اليمن.

وأضاف لقد ترك ترامب السلام على الورق في أوكرانيا، وحلم ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وخطة احتلال قناة بنما غير مكتملة، ودخل في مقامرة غير محسوبة بعدوانه على اليمن.

وختم قائلا: بإذن الله فإن المقاتلين اليمنيين الشجعان الصامدين الأوفياء سيسحقون السفن الأمريكية الحديثة والمتقدمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955656
شیرین سماره

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