زاغرس: العين الساهرة للجيش الإيراني في المياه الدولية

افادت وكالة مهر للأنباء أنه تم تصميم مدمرة "زاغرس" خصيصًا في مجال الحرب الإلكترونية (Electronic Warfare) وجمع المعلومات الإشاراتية (SIGINT). تلعب هذه المدمرة دورًا حيويًا في تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية لإيران في المنطقة الاستراتيجية للخليج الفارسي ومضيق هرمز.

تمت عملية بناء مدمرة "زاغرس" في مصانع القوات البحرية في بندر عباس، حيث تم تجميع آلاف القطع والأنظمة بدقة عالية على مدار آلاف الساعات من الجهد العمل ليل نهار . وفي النهاية، تم تدشينها في شتاء عام 2024 بحضور اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، واللواء سيد عبدالرحيم موسوي، قائد الجيش، والأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية.

تتميز هذه السفينة الجديدة بالسرعة العالية، والقدرة على المناورة، والجاهزية. الهدف من إنتاجها واستخدامها هو تعزيز القدرات القتالية والاستخباراتية للبحرية الإيرانية وزيادة سيطرتها على أعالي البحار. يوفر نظام الدفع في "زاغرس" تحسينًا للعوامل المؤثرة، مما يتيح تنفيذ مهام عملياتية واسعة وقيمة أكبر للبحرية. كما تشمل قدراتها إمكانية إقلاع وهبوط أنواع الطائرات العمودية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ البحري، والملاحة في الظروف الجوية الصعبة، مما يجعل مدمرة "زاغرس" واحدة من أبرز الإضافات إلى الأسطول البحري الإيراني.

ميزات وقدرات المدمرة "زاغرس"

إذا أردنا استعراض أهم ميزات هذه المدمرة، يمكننا الإشارة إلى النقاط التالية:

1. أنظمة الحرب الإلكترونية (EW):

- مزودة بأنظمة تشويش متقدمة لتعطيل الاتصالات والرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ لدى العدو.

- القدرة على تحديد وتتبع إشارات العدو في نطاقات ترددية مختلفة.

2. جمع المعلومات الإشاراتية (SIGINT):

- استخدام أنظمة التنصت الإلكترونية وتحليل الإشارات لجمع المعلومات عن القوات البحرية الإقليمية والدولية.

- إمكانية تتبع حركة السفن والطائرات المعادية من خلال الموجات الرادارية والاتصالات.

3. أنظمة الدفاع السيبراني:

- هذه المدمرة تمتلك القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية والعمليات النفسية الإلكترونية.

4. الأسلحة المرافقة:

- مسلحة بصواريخ مضادة للسفن (مثل نصر وقادر) ومدافع بحرية للدفاع القريب.

- إمكانية استخدام الطائرات المسيرة للاستطلاع وتوسيع نطاق المراقبة.

5. الدفع والحركة:

- تصميم الهيكل لعمليات في المياه الضحلة للخليج الفارسي ومضيق هرمز.

- سرعة عالية وقدرة على المناورة لتوفير استجابة سريعة للتهديدات.

تجمع مدمرة زاغرس بين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات القتالية، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في تعزيز القوة البحرية الإيرانية.

تتميز مدمرة المعلومات والإشارات "زاغرس" بتبني أنظمة ومصفوفات فازية ذات كفاءة عالية في الظروف البيئية والديناميكية القاسية، مع موثوقية ومرونة كبيرة في مجالات مراقبة النطاقات الترددية، والاتصالات، وتحديد المواقع، والبصريات، والسونار النشط وغير النشط، بالإضافة إلى الأنظمة الفضائية. كما تحتوي على مختبر مجهز لتحليل الإشارات مع أنظمة ومصفوفات محلية، مما يمنحها القدرة على استقبال وتوجيه وتتبع الطائرات المسيرة، مما يجعلها وسيلة فريدة في مجال جمع المعلومات الإشاراتية ومراقبة الطيف الكهرومغناطيسي في البحر والساحل.

وفي هذا السياق، قال الأدميرال البحري "شهرام إيراني"، قائد البحرية الإيرانية، إن مدمرة "زاگرس" ستكون العين الساهرة والواعية للبحرية الإيرانية في أعماق البحار والمحيطات.

كما أشار العقيد أول بحري "داريوش إسكندري"، رئيس مركز بناء السفن في البحرية الاستراتيجية الإيرانية، إلى أن مدمرة "زاغرس" تمثل جيلًا جديدًا من السفن المؤثرة التي تم تصنيعها في البلاد، مع مصفوفات وهياكل خوارزمية تعتمد على الإدارة المتكاملة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف إسكندري أن من أبرز الخصائص التشغيلية لمدمرة "زاغرس" وجود حساسات إلكترونية تلعب دورًا مميزًا في الظروف الصعبة، بالإضافة إلى وجود عمود متكامل متقدم يحسب بدقة تأثيرات الموجات الكهرومغناطيسية، والقدرة على تتبع العوامل الموجبة والسالبة، واكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية للعدو، وتنفيذ العمليات السيبرانية، وإمكانية جمع معلومات واسعة ومراقبة ذكية للبيانات.

تجمع مدمرة "زاگرس" بين الابتكار التكنولوجي والقدرات القتالية، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في تعزيز القوة البحرية الإيرانية في مواجهة التحديات الحديثة.

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