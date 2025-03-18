للمرة الثالثة ... العميد سريع يعلن عن استهداف حاملة الطائرات "ترومان" ومدمرة أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان رسمي، أكدت القوات المسلحة أنها استهدفت حاملة الطائرات بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، بالإضافة إلى استهداف مدمرة أمريكية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة. وأشارت إلى أن هذا الاستهداف يأتي بعد 48 ساعة من الهجمات السابقة، مما أدى إلى إرباك القوات الأمريكية ودفعها للتراجع نحو شمال البحر الأحمر، كما تم إفشال هجوم جوي كان يُخطط له ضد البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن، وتزامنت مع ذكرى غزوة بدر الكبرى، في إشارة إلى استمرار مسيرة المقاومة ضد الطغيان. وأكدت أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن عسكرة البحر الأحمر وتوسيع دائرة المواجهة، مما يؤثر سلبًا على حركة الملاحة الدولية.

كما أكدت القوات المسلحة أننا ستواصل استهداف الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على اليمن، مشددة على استعدادها لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي في الأيام المقبلة.

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