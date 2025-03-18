اية الله نوري همداني: الجرائم المروعة تتم بينما كان الرئيس الامريكي المجرم، اعطى ضمانات بالسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المرجع الديني ايه الله حسين نوري همداني قال في بيان أن الكيان الصهيوني السفاح وغير الشرعي نفذ مرة اخرى جريمة بشعة وهو يرتكب مجزرة ضد النساء والرجال والاطفال في قطاع غزة. ان هذه الجرائم المروعة، تتم بينما كان الرئيس الامريكي المجرم، اعطى ضمانات بالسلام.

واضاف ان الكيان الصهيوني القاتل للاطفال اظهر مرة اخرى أنه لا يتقيد باي التزام وينتهك العهود ببساطة، ويقوم بهذا العمل الوحشي، للقضاء على الشعب الفلسطيني المظلوم.

واكد اية الله نوري همداني ان عدم الالتزام والتقيد بالعهود، هو درس آخر للجميع ليعلموا بان المستكبرين لا يفكون الا بمصالحهم، وهم لا يتوانوا عن اجتراح اي جريمة في هذا السبيل، وكما نرى فانهم يقتلون الشعب السوري المظلوم من خلال تنشئة واعداد الارهابيين وتغيير المظهر، كما ان امريكا وحلفاءها يهاجمون الشعب اليمني المظلوم، فيما تلوذ المؤسسات والاوساط الدولية والمتشدقين زيفا بحقوق الانسان بصمت مميت، ولا يتخذون موقفا من الابادة الجماعية التي تحصل في اليمن وسوريا وغزة.

وقال في الختام: اننا اذ نندد بهذه الجرائم البشعة، ندعو كافة الشعوب الحرة بالا تتوانى عن تقديم اي دعم مادري ومعنوي وان تعلن دعمها ومساندتها لهذه الشعوب المضطهدة.

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