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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٩ م

رئيس مجلس الشورى الإسلامي يبلّغ عن 6 قوانين جديدة للتنفيذ

رئيس مجلس الشورى الإسلامي يبلّغ عن 6 قوانين جديدة للتنفيذ

أبلغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، عن 6 قوانين جديدة للتنفيذ، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 123 من الدستور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن القوانين التي تم إبلاغها تشمل ما يلي:

1. قانون معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
2. قانون اتفاقية المساعدة القانونية الثنائية في الأمور الجنائية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان.
3. قانون المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة ماليزيا بشأن تسليم المجرمين.
4. قانون الاتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا بشأن نقل المحكوم عليهم لقضاء فترة العقوبة.
5. قانون المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة ماليزيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية.
6. قانون تفسير قانون منع بيع وتخصيص الأراضي غير المخصصة للاستخدام السكني لشركات التعاون السكني والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1955704
یاسر المصری

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