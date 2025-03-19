رئيس مجلس الشورى الإسلامي يبلّغ عن 6 قوانين جديدة للتنفيذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فإن القوانين التي تم إبلاغها تشمل ما يلي:

1. قانون معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الأمور الجنائية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

2. قانون اتفاقية المساعدة القانونية الثنائية في الأمور الجنائية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان.

3. قانون المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة ماليزيا بشأن تسليم المجرمين.

4. قانون الاتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا بشأن نقل المحكوم عليهم لقضاء فترة العقوبة.

5. قانون المعاهدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة ماليزيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية.

6. قانون تفسير قانون منع بيع وتخصيص الأراضي غير المخصصة للاستخدام السكني لشركات التعاون السكني والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين.

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