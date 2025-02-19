تفكيك شبكات نفوذ أمريكية وإسرائيلية في مازندران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد سیاوش مسلمي يوم الأربعاء: إن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والدول المعادية تسعى للتسلل والتجسس تحت غطاء الأجانب والسياح، والعديد من هؤلاء العناصر كانوا يسعون لجمع المعلومات أو إنشاء شبكات نفوذ تحت غطاء الشركات التجارية، والمراكز الثقافية، والجمعيات الخيرية.

وأضاف: في فيلق كربلاء، وبفضل الإشراف الاستخباراتي الدقيق، تمكنا من تحديد عدد من هؤلاء العناصر وتفكيك شبكاتهم؛ هذه المواجهة الاستخباراتية لم تمنع فقط التهديدات الأمنية، بل ساهمت أيضًا في الوقاية من بعض الأزمات المحتملة.

وقال العميد مسلمي: في مجال مكافحة الفساد الاقتصادي والتهريب، تمكن عناصر استخبارات الحرس الثوري من اكتشاف 15 ألف لتر من المشروبات الكحولية الإيرانية والأجنبية، و10 آلاف لتر من زيت المحرك المهرب، و100 ألف لتر من الوقود المهرب هذا العام.

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