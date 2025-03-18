القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم نصرة لغزة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القواتِ المسلحةِ اليمنية، في بيانا لها مساء اليوم الثلاثاء: نصرةً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ المجرمِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةِ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالتوكلِ على اللهِ وبعونِ اللهِ وبسم اللهِ عمليةَ استهدافِ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين٢ وحققتْ هذه العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله.

وأضافت: إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستوسعُ من دائرةِ الأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ خلالَ الساعاتِ والأيامِ المقبلةِ مالم يتوقفِ العدوانُ على غزة.

واكد البيان انَّ اليمنَ قيادةً وشعباً وجيشاً لن يقفَ مكتوفَ الأيدي وهو يرى كلَّ هذه المجازرِ بحقِ إخوانِنا في غزةَ وإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بعونِ اللهِ تعالى ستُسخرُ كافةَ قدراتِها وإمكانياتِها دفاعاً ونصرةً للمظلومينَ في فلسطينَ حتى تتوقفَ هذه الجرائمُ بحقِّ إخوانِنا في غزة، وهي بعونِ اللهِ مستمرةٌ في التصدي للعدوِّ الأمريكيِّ المجرمِ وكذلكَ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ وإدخالِ المساعداتِ إلى قطاعِ غزة.