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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ م

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ بعيد النوروز والعام الإيراني الجديد

رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ بعيد النوروز والعام الإيراني الجديد

هنأ كل من رئيس الوزراء الباكستاني و رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في رسالتين منفصلتين، الدول التي تحتفل بعيد النوروز بحلول الربيع و العام الإيراني الجديد.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الوزراء محمد شهباز شريف و "يوسف رضا کيلاني" في رسالتين منفصلتين العام الإيراني الجديد وعيد النوروز معربين عن تمنياتهما اللرخاء والتقدم والفرح لجميع الشعوب التي تحتفل بعيد النوروز.

وقال شهباز شريف في رسالته: إن عيد النوروز الذي يصادف رأس السنة الإيرانية، هو قصة آمال جديدة ينبغي الترحيب بها بثقة.

کما قال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، في رسالته بمناسبة عيد النوروز: إن نوروز ورأس السنة الإيرانية الجديدة رمز لقدوم الربيع والنهضة والاحتفال بالحياة والرخاء والسلام.

وأضاف کيلاني: إن نوروز ليس احتفالاً ثقافياً فحسب، بل هو أيضاً تذكير بالقيم الخالدة للتسامح والاحترام والتعاون التي تربطنا ببعضنا البعض.

ويبدأ العام الايراني الجديد غدا 20 مارس 2025.

/انتهى/

رمز الخبر 1955718
جواد ماستری فراهانی

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