رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ بعيد النوروز والعام الإيراني الجديد

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الوزراء محمد شهباز شريف و "يوسف رضا کيلاني" في رسالتين منفصلتين العام الإيراني الجديد وعيد النوروز معربين عن تمنياتهما اللرخاء والتقدم والفرح لجميع الشعوب التي تحتفل بعيد النوروز.



وقال شهباز شريف في رسالته: إن عيد النوروز الذي يصادف رأس السنة الإيرانية، هو قصة آمال جديدة ينبغي الترحيب بها بثقة.



کما قال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، في رسالته بمناسبة عيد النوروز: إن نوروز ورأس السنة الإيرانية الجديدة رمز لقدوم الربيع والنهضة والاحتفال بالحياة والرخاء والسلام.



وأضاف کيلاني: إن نوروز ليس احتفالاً ثقافياً فحسب، بل هو أيضاً تذكير بالقيم الخالدة للتسامح والاحترام والتعاون التي تربطنا ببعضنا البعض.



ويبدأ العام الايراني الجديد غدا 20 مارس 2025.

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