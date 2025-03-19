قاليباف يهنئ نظراءه بمناسبة عيد نوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل قاليباف رسائل منفصلة إلى نظرائه في دول "منطقة النيروز"، والتي تشمل تركيا، أذربيجان، طاجيكستان، أوزبكستان، قرغيزستان، كازاخستان، تركمانستان، باكستان، العراق والهند، مهنئًا إياهم بحلول عيد نيروز 1404.

وجاء في نص الرسالة:

"أود أن أعبر عن أحر التهاني بمناسبة حلول عيد نوروز العريق لسيادتكم، ولنواب البرلمان، ولحكومة وشعب بلدكم.

الآن، وقد ارتبط ربيع الطبيعة بربيع القرآن، وأظهر الجمال والجلال الالهي، أتيحت مرة أخرى فرصة لتجديد الصداقات، وتوسيع مشاعر المحبة، وتعزيز التعاون بين دول منطقة النيروز.

إن تقليد النيروز الذي يمتد لآلاف السنين، وبخلفيته التاريخية الغنية، يُعتبر من أبرز الموروثات الثقافية والحضارية لشعوبنا، ورمزًا للتضامن والحفاظ على القيم والأهداف المشتركة لدول هذه المنطقة.

نظرًا لأهمية تطوير العلاقات الودية والقريبة بين الدول، أعتبر هذه الفرصة ثمينة، وأؤكد أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران يرحب بأي نوع من التعاون والمشاورات البرلمانية مع الجيران بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتطوير العلاقات الشاملة، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

مرة أخرى، أسأل الله تعالى أن يمنحكم المزيد من التوفيق، وأن يسعد ويحقق التقدم لشعب بلدكم.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي

الجمهورية الإسلامية الايرانية"

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