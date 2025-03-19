وزير الخارجية الياباني يهنئ ايران حكومة وشعبا بمناسبة عيد النوروز

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة وجهها إلى السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هنأ وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي، الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة حلول عيد النوروز ورأس السنة الجديدة.

وفي هذه الرسالة، أشار وزير الخارجية الياباني إلى مكالمته الهاتفية مع السيد عباس عراقجي قبل أيام قليلة، وأعرب عن عزم اليابان على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل خلق عام مليء بالأمل، وتمنى الأفضل للحكومة والشعب النبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام المقبل.

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