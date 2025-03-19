في برقية تهنئة لبزشكيان.. بوتين: إيران صديق موثوق وجار طيب لروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد النوروز إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين: "إيران صديق موثوق وجار طيب لروسيا، وسنواصل تطوير العلاقات على أساس الشراكة الاستراتيجية الشاملة لصالح البلدين ومن أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين".



وفيما يلي النص الكامل لرسالة تهنئة فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النوروز إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية:



السيد مسعود بزشكيان



فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية



أود أن أتقدم إلى فخامتكم بأحر التهاني بمناسبة عيد الربيع عيد النوروز.



إيران صديق موثوق وجار طيب لروسيا. وبطبيعة الحال، فإننا سنواصل تطوير العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة لصالح البلدين ومن أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.



أتمنى مخلصًا لفخامتكم الصحة والعافية والنجاح في مهامكم الحكومية، والسلام والرخاء لمواطنيكم الكرام.



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