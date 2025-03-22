نبيه بري: الكيان الإسرائيلي المستفيد الأول من جر المنطقة لدائرة الانفجار الكبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري" أكد أنّ المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هو الكيان الإسرائيلي ومستوياته الأمنية والعسكرية، التي خرقت القرار 1701 وبنود وقف إطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الآن، في وقت التزم لبنان ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الاتفاق.

وجدّد "بري" دعوة اللبنانيين وخاصة القوى السياسية إلى وجوب تنقية الخطاب السياسي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية، والوعي بالمخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو من خلال إثارة النعرات التي تُشرِّع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب لبنان واستقراره وتقويضه كنموذج يُمثّل نقيضًا لعنصريةالكيان الإسرائيلي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة ضربات ضد أهداف في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ من هذه المنطقة على شمال الكيان الإسرائيلي.

/انتهى/