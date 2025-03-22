الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق وقف النار.. شهيدان وإصابات في عدوان على قرى في جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت اليوم السبت، سلسلة غارات على عدة قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابات، وذلك ضمن خرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي جنوب لبنان بارتقاء شهيدين وتسجيل 9 إصابات من جرّاء غارة الاحتلال التي استهدفت بلدة تولين في قضاء مرجعيون، مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المنطقة.

وفي اسلياق، أعلنت وازرة الصحة اللبنانية ، عن إصابة مواطنين بجروح في بلدة كفركلا الحدودية.

إلى أنّ قوات الاحتلال شنّت سلسلة غارات أيضاً استهدفت أطراف راشيا الفخار والخيام والمنطقة الواقعة بين ياطر وبيت ليف.

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