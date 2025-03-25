إيران وروسيا تستعدان لانعقاد اجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى البحث خلال اللقاء بشان التحضيرات لعقد الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوجه المتنامي للعلاقات، وأكدا على أهمية الاجتماع القادم للجنة.

وتتولى وزارة الطاقة الروسية مسؤولية الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان وزير الطاقة الروسي سيفلييف قد قال في وقت سابق، خلال حفل إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: "آمل ان نتوصل، في إطار الاجتماع الثامن عشر المقبل للجنة الحكومية المشتركة الروسية الإيرانية، الذي سيعقد في موسكو في المستقبل القريب، إلى اتفاقيات جديدة لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، مما سيساعد في نهاية المطاف على تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر".

وأضاف: "في إطار ضغوط العقوبات التي تفرضها الدول غير الصديقة على بلدينا، فإنني وصديقي السيد باك نجاد وزير النفط ورئيس الجانب الإيراني في اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وإيران، نولي اهتماما خاصا لزيادة التفاعلات التجارية والاقتصادية بيننا".

وأكد رئيس الجانب الروسي في اللجنة الاقتصادية الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة: في البيئة الجيوسياسية المتغيرة بسرعة، ستتمكن طهران وموسكو من مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة معًا.

كما التقى السفير الإيراني لدى روسيا، الاثنين، مع نائب المدعي العام في الاتحاد الروسي فينوغرادوف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين، بالإضافة إلى مجالات التعاون الدولي بين النيابة العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف.

وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان على أهمية توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو ودورها في تعزيز التفاعلات القانونية والقضائية، والسعي إلى التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات بين مكاتب المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي بهدف تعزيز إمكانات التعاون القائم.

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