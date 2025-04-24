وزير النفط الإيراني يصل إلى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الذي يرأس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقصادي بين ايران وروسيا، سيعقد لقاءات مع بعض المسؤولين الروس بمن فيهم مساعد رئيس الوزراء الكسندر نواك ووزير الطاقة تسويليف.

ومن المقرر ان يضع باك نجاد وتسويليف يوم غد الجمعة نصا نهائيا لوثيقة الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان خبراء ايران وروسيا قد اجتمعوا يوم الاربعاء في موسكو بهدف التحضير لهذه الوثيقة في 18 مجالا.

وكان السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي قد قال في وقت سابق ان جميع الموضوعات الاقتصادية بين طهران وموسكو سيتم مناقشها في اللجنة الثامنة عشرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

واضاف ان جدول اعمال اللجنة يتضمن الموضوعات الاقتصادية فقط ولا يتناول القضايا السياسية والدفاعية والامنية.

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