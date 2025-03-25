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٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ ص

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الأرميني في يريفان

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الأرميني في يريفان

التقى السيد عباس عراقجي وآرارات ميرزويان وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أرمينيا في يريفان وناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن وزير الخارجية الايراني الذي وصل إلى يريفان عاصمة أرمينيا يوم الاثنين بدعوة من نظيره الأرميني، سيلتقي مع رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين في البلاد بالإضافة إلى التشاور مع وزير الخارجية الأرميني، ومناقشة وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في منطقة القوقاز.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أعلن الخبر في وقت سابق، قائلاً إن وزير الخارجية يزور يريفان بدعوة من نظيره الأرميني في إطار المشاورات المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع جيرانها بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان دیدار کردند

/انتهى/

رمز الخبر 1955864

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