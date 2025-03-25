عراقجي: تتمتع منطقة جنوب القوقاز بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي على صفحته الشخصية، "غادرت مساء أمس إلى يريفان في زيارة رسمية وفي إطار المشاورات المستمرة مع الجيران بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

وأضاف: "بعد حضور الاجتماع غير الرسمي والعشاء الذي استضافه السيد أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا المحترم، عدت إلى مقر إقامتي سيرًا على الأقدام". وفي الطريق، التقيت بعدد من المواطنين الأعزاء الذين سافروا إلى يريفان لقضاء عطلة عيد النوروز، وأجرينا محادثة ودية.

وأضاف عراقجي: "إن منطقة جنوب القوقاز تحظى بأهمية كبيرة في السياسة الخارجية لبلادنا".

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