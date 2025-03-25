إزاحة الستار عن كتاب السيد عباس عراقجي باللغة الأرمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الزيارة الرسمية لوزير خارجية بلادنا إلى يريفان، الكشف عن الترجمة الأرمنية لكتاب "قوة التفاوض" للدكتور السيد عباس عراقجي.

وفي مراسم الكشف عن هذه الترجمة، الذي أقيم في وزارة الخارجية الأرمينية بحضور وزير الخارجية الأرميني وكبار المسؤولين في وزارة خارجية البلاد، قدم مهدي سبحاني، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى أرمينيا، شرحًا لمحتويات الكتاب، قائلاً إن الغرض من ترجمة هذا الكتاب هو توفير تجارب مباشرة لتقنيات التفاوض للدبلوماسيين وطلاب العلاقات الدولية.

وتابع وزير الخارجية الأرميني معربا عن سعادته بنشر الترجمة الأرمنية لكتاب "قوة التفاوض" باعتباره ملخصا لوجهات نظر إيران وتجاربها في موضوع الدبلوماسية والتفاوض، وأعرب عن أمله في أن يوفر هذا العمل أساسا لمزيد من تعريف المجتمع الدبلوماسي والنخبوي والأكاديمي الأرمني بتجارب إيران في المفاوضات المتعددة الأطراف.

وأشاد وزير خارجية بلادنا بجهود سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة المترجمين ووزارة خارجية أرمينيا في إعداد الترجمة الأرمنية لهذا الكتاب والتخطيط لحفل الكشف عنه، ووصف "التفاوض" بأنه مهمة خاصة وأداة رئيسية للدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية للدول وحل النزاعات بين الحكومات.

وتجدر الإشارة إلى أن الترجمة الأرمنية لكتاب "قوة التفاوض" بمقدمة لوزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان تم إعدادها ونشرها من قبل مجموعة من المترجمين تحت إشراف البروفيسور وسكانيان، رئيس قسم إيران في كلية الدراسات الشرقية بجامعة يريفان الحكومية، وتحت إدارة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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