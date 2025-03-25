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٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٠٠ م

حرس الثور يكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية

حرس الثور يكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية

كشف الحرس الثوري الايراني مساء اليوم عن واحدة من مئات المدن الصاروخية التي ضمت صورايخ باليستية تعمل بالوقود الصلب من نوع "فاتح خيبر" و "حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و"قدر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف الحرس الثوري الايراني مساء اليوم عن واحدة من مئات المدن الصاروخية والتي تضمنت مجموعة من الصورايخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب من نوع "فاتح خيبر" و "حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و"قدرH" و "كروز باوه".

حرس الثور يكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائيةحرس الثور يكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية

رمز الخبر 1955883

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