حرس الثور يكشف عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف الحرس الثوري الايراني مساء اليوم عن واحدة من مئات المدن الصاروخية والتي تضمنت مجموعة من الصورايخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب من نوع "فاتح خيبر" و "حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و"قدرH" و "كروز باوه".