الحرس الثوري: فلسطين قد تحولت من قضية إسلامية وعربية إلى قضية عالمية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أشار حرس الثورة الإسلامية، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، إلى تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بـ"يوم القدس العالمي"، مؤكدا بأن "فلسطين" تحولت من قضية إسلامية وعربية إلى قضية عالمية.

وأضاف البيان : الآن، وخاصة بعد عملية "طوفان الأقصى" التاريخية والمذهلة، وما تلاها من جرائم وحشية وعنصرية ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة، فإن قضية "تحرير القدس" والشعب الفلسطيني المظلوم، تجاوزت حدود العالم الإسلامي لتؤثر بشكل واضح على الجغرافيا الخاضعة لسيطرة القوى المهيمنة، وقد أبطلت الحلم الشيطاني لأمريكا والكيان الصهيوني بالسيطرة على الدول الإسلامية في المنطقة من خلال توحيد الأمم الأخرى التي تسعى إلى الحق والحرية.

وتابع البيان، مستذكرا ذكرى شهداء المقاومة وشهداء طريق تحرير القدس، وخاصة الشهداء "سيد حسن نصر الله" و"إسماعيل هنية" و"يحيى السنوار" و"السيد هاشم صفي الدين" والقادة الإيرانيين الشهداء "الحاج قاسم سليماني" و"محمد رضا زاهدي" و"عباس نيلفروشان" : بعون الله، سيجسد الشعب الإيراني الشريف والعظيم مع الشعوب الأخرى مشاركة حماسية في مسيرات يوم القدس العالمي، لإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين المحتلة، ولاستنكار الصمت المطبق والمخزي للمحافل الدولية التي تخفي وجهها الاسود وراء قناع حقوق الإنسان.

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