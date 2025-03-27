بقائي يرد على إدعاءات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، المتحدث باسم الخارجية الإيراني اسماعيل بقائي، رد على سؤاله بشان التصريحات التي تصدر بين حين واخر عن مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة بالاتحاد الاوروبي كايا كالاس ضد الجمهورية الاسلامية وتسميتها ايران بـ "التهديد" خلال زياراتها الاخيرة الى فلسطين المحتلة ولقائها مع قادة الكيان الصهيوني، قائلا ان السيدة كالاس، لو كانت قلقة حقا بشان الاستقرار والامن في المنطقة، لكان عليها ان تركز على الابادة الجماعية في غزة والاعداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا واحتلاله العس

وأضاف بقائي ان الكلام الذي لا اساس له، والتصريحات التي تفتقر الى المنطق، والادعاءات المخادعة، هي ثلاثية لا تستدعي الاكتراث اليها.

وتابع : لو كانت السيدة كالاس قلقة حقا بشأن الاستقرار والامن في المنطقة، اذن ينبغي عليها ان تركز على الابادة الجماعية في غزة والاعتداءات المتكررة من جانب الكيان الصهيوني ضد لبنان وسوريا، واحتلاله اراضي هذين البلدين.

واشار إلى أن السيدة كالاس، وخلافا لأسلافها الذين كانوا يراعون في تصريحات جانبا من الاسس ومعايير القانون الدولي، تدلي بتصريحات غير لائقة، وحتى لو كانت ناجمة عن قلة الخبرة، فهي من وجهة نظر أي مراقب محايد، تضرّ بسمعة ومصداقية أوروبا اكثر فاكثر.

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