الاحتلال يصعّد .. 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الأنباء اللبنانية، بأن مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في حي الدبش شرق بلدة يحمر الشقيف بمحافظة النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين.

كما شن الاحتلال غارة على مرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان، واستهدف جبل صافي وكفرفيلا، وجبل الريحان في جزين، وكذلك شنّت طائرات الاحتلال غارتين بين بلدتيّ كفرملكي وبصليا، وغارة اخرى على كفرحونة، وقصفت مدفعيّة الجيش الإسرائيليّ سهل الخيام، ومنطقة باب التنية في سهل مرجعيون في الجنوب اللبناني.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت، مساء أمس الأربعاء، سيارة في بلدة معروب اللبنانية، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخر.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن "وقوع جريحين في بلدة كفركلا نتيجة الاعمال العدوانية التي قام بها العدوّ الإسرائيلي وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج"، كما ذكرت أن الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين من بينهما طفلة وإصابة 8 بجروح من بينهم طفلان. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة

وقبل أيام، طلب وزير خارجية لبنان يوسف رجي "الضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها ضد بلاده"، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها، السبت، مع عدد من مسؤولي الدول العربية والأجنبية، ووفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان دخل حيز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، لكن الاحتلال لم يتوقف عن انتهاك الاتفاق عبر استمرار القصف وشن الغارات الجوية على بلدات الجنوب اللبناني.