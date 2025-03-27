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٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:١٦ م

بزشكيان: الإسرائيليون يرتكبون المجازر بسهولة ويتشدقون بالسلام بكل وقاحة

بزشكيان: الإسرائيليون يرتكبون المجازر بسهولة ويتشدقون بالسلام بكل وقاحة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإسرائيليون يرتكبون المجازر بسهولة ويتشدقون بالسلام بكل وقاحة امام الكاميرات، كما أنهم نفذوا أكثر عمليات الاغتيال علنا وتتهم الأخرين بالإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع المحافظين اليوم في وزارة الداخلية بغض النظر عن الدين، لا بد من القول كيف يمكن لبعض الناس أن يسقطوا القنابل على النساء والأطفال وكبار السن وما زالوا يتحدثون عن السلام بثقة كاملة.

وتابع لقد نفذت الكيان الإسرائيلي معظم عمليات الاغتيال العلنية ثم وصف الآخرين بالإرهابيين. ما هو المنطق الذي يجعلهم قادرين بسهولة على ارتكاب المجازر ثم يتظاهرون أمام الكاميرات والمنابر ويتشدقون بالسلام.

والآن يتحدثون عن السلام ويرتكبون مثل هذه الجرائم الوحشية. ما هي الجرائم التي سوف يرتكبونها لو قرروا خوض الحرب؟ وفي هذه الأثناء، أحث المواطنين على النزول إلى الشوارع غدا وإعلان كراهيتهم للكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1955924
شیرین سماره

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