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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ م

صنعاء تحيي يوم القدس العالمي بحشد هو الأضخم عالميا

صنعاء تحيي يوم القدس العالمي بحشد هو الأضخم عالميا

أحيت العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يوم القدس العالمي بمسيرات مليونية هي الأضخم في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتضن ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة حشودا مليونية تقاطرت من مديريات العاصمة صنعاء، ومديريات محافظة صنعاء، والمحافظات، كما حضرت الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية" إلى الميدان.

وفاض الميدان والشوارع المحيطة به بحشود غير مسبوقة رافعة العلم اليمني والفلسطيني ورايات الحرية، واللافتات المنددة بالعدوان الصهيوأمريكي غزة وصنعاء.

وجاء النفير الشعبي المليوني استجابة لنداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي دعا، مساء أمس الخميس، الشعب اليمني العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في يوم القدس العالمي بالعاصمة صنعاء والمحافظات.

وأكد السيد القائد في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي، أن الخروج المليوني في هذه المرحلة في هذا التوقيت في إطار الموقف العظيم لشعبنا العزيز هو جزء من الجهاد في سبيل الله، مشيرا وأشار إلى أن "خروج شعبنا يوم الغد (الجمعة) من أعظم ما يتقرب به إلى الله في شهر الصيام".

/انتهى/

رمز الخبر 1955998

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